工程入帳金額增加，中鼎（9933）第一季獲利2.34億元，年成長49.24％，EPS0.31元。中鼎指出，手中在建工程金額是歷史的高峰，在疫情今年可望趨緩下，入帳金額增加，對2021年營運成長審慎樂觀。

因疫情衝擊影響海外市場施工進度，中鼎2020年合併營收555.6億元，年衰退4.55％；不過，今年累計1-4月合併營收189.24億元，年成長12.87％。

由於營造工程公司的入帳高峰及旺季在下半年，因此，中鼎今年的營運狀況應會呈「逐季成長」格局。

2020年，中鼎新簽約工程達1,302億，在建工程攀升至2,660億元，雙雙創下歷史新高；而截至今年3月底，新簽約金額已達615億元，也是同期歷史新高。

中鼎指出，2020年因疫情導致營運衰退，今年施工及入帳逐漸恢復正常，在手中在建工程入帳增加下，營收及獲利應可回到正成長軌道。

不過，由於全球原物料價格上漲，加上國內營造人力成本大幅提升，中鼎今年首季的營業毛利率只有4.58％，比去年同期下滑4個百分點。

雖然今年的營業成本比去年高出許多，不過，法人預估，中鼎因手中在建工程數量足、入帳金額會比去年高出許多，因此，2021年營收獲利成長的空間預期應仍有兩位數。

(工商 )