營運調整漸收成效，東鹼（1708）、雙鍵（4764）、中華化（1727）營運轉機發揮。雙鍵、中華化營運翻倍躍進，第一季毛利率19.18％、18.53％，比去年同期16.91％、11.12％明顯提振，單季獲利年增524.26％、130.3％，EPS各達0.31元、0.35元。

東鹼首季毛利率從去年同期19.07％躍進至24.32％，獲利年增86.27％，EPS0.23元。

雙鍵表示，建廠近20億元宜蘭廠落成。隨著疫情趨緩，市場需求逐步回溫，除已提前布局宜蘭廠產能以滿足客戶需求外，也保留二期工程預定地，以利後續擴增產品線。

雙鍵宜蘭廠土地面積近3萬平方公尺，生產各式酮類產品、高分子添加劑、光起始劑產品及數位印花墨水等，本次取得化學品中間體試車許可，年產可達6,000噸，除可轉供自用外也可直接銷售予客戶，該系列產品應用多元，終端產業範圍廣泛包含電子、農業、廣告包材、傳統產業、工業及生活用品等。

東鹼硫酸鉀產線數達14條，年產15萬噸，營收占比45％；另有15艘船全輕便型船的散裝航運船隊，營收比約35％，都以期約出租中，營運穩健；純鹼貿易營收佔比則約20％。

中華化旗下基礎化學品系列硫酸國內市場占有率約10％；特用化學品系列屬OEM少量多樣的生產模式；電子化學品系列國內市場占有率約7％。除加速拓展電子化學品領域外，特化產品也將逐年提高出口比例，強化收益結構。

(工商 )