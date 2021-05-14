台股本周出現恐慌性殺盤，加權指數一周跌掉逾1400點，航運、鋼鐵等族群從高點修正，連吞2、3根跌停，讓不少投資者損失慘重，有網友發「畢業文」表示，自己將一手好牌打到輸，當初跟著航海王歐印陽明，但短短4天從淨賺20萬變慘賠80萬，受不了鉅額虧損決定出脫持股，文章一出引起網友熱議，有人留言表示，「陽明畢業文越來越多，反彈訊號來啦。」

受本土疫情爆發、通膨疑慮升高等因素影響，台股5個交易日洗掉1457.91點，各大類股無一倖免，陽明雖在周一攻上新高價100.5元，但隨即連吞2根跌停，今（14日）收在74元，跌幅逾6.5%，短短一周股價暴跌26%。

股市上沖下洗，讓不少散戶跌跤，有網友在PTT論壇上發文表示，自己一手好牌打到輸，周一已在漲停價100.5元把所有陽明持股賣掉，但周二早盤忍不住又在98元歐印30張陽明，沒想到碰上台股殺盤，從淨賺20萬變慘賠80萬，忍不住出脫持股停損。

該名網友表示，不怪航海王，只是所有黑天鵝一次飛來，才導致這種局面，「因為嚐到一點甜頭就隨便歐印身家，不懂得見好就收、不懂得即時停損，繳這些補習費剛好而已。」

對此，網友紛紛留言表示，「當初跑了，就不要買那麼多回來」、「不要歐印、不管行情多好，都要留現金在身上」、「還好有賣，沒賣的看到本土+29瑟瑟發抖」、「跑掉又追回然後就吃筍了，拍拍」、「近期法人不講股德，凹單跟它拚的風險太高」。

除此之外，有網友發現陽明畢業文越來越多，紛紛留言「陽明畢業文越來越多，反彈不遠了」、「反彈訊號來了嗎？」、「陽明畢業文越來越多，反彈訊號來啦」、「連續幾篇陽明畢業文，可以買進了」、「訊號來了，該反彈囉」。

(中時新聞網)