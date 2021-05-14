北市疫情升級！ 柯文哲宣布：公有場館、八大行業15日零時起停業

台灣今新增29例本土確診，三軍總醫院松山分院下午突然公告，指全院要進行消毒，因此門診必須暫停，但急診仍會運作。台北市政府下午舉行防疫因應記者會時，市長柯文哲未證實該院有確診者，但松山院區門診暫停2周。中央流行疫情指揮中心稍早證實，一名醫護人員確診，是一般門診的員工。

柯文哲表示，疫情還在擴散，逐步加壓、調整政策，所以每天都會召開記者會，宣布當天或之後的政策，既然疫情已經散開，就要有打持久戰的準備。既然防疫第一道防線已破，現在策略是，確診者不要再傳染給下個人。

柯文哲說，他還是相信台灣國民的素質，其他國家疫情沒辦法控制，因為國民不肯戴口罩，但台灣人在下令公共運輸要戴口罩時，即便沒有罰則，其實98％都戴口罩了，這也是初期為何能將疫情有效阻擋在外面。

至於這波疫情發生的原因？柯認為，台灣人安全久了已經疏忽了，特別遇到超級感染者，就出現就發生憾事，但他覺得只要口罩戴好、勤洗手、保持社交距離，按照過往經驗傳播鏈就會斷掉，所以只要撐過這一兩週，大家乖乖守規矩防，還是會過去。

今天下午三總松山分院傳出有人確診，已立即關閉門診十四天，中央流行疫情指揮中心稍早證實，目前了解是一名醫護人員確診，為一般門診的員工，目前尚不清楚該員工是否為院內感染，還要進一步調查，詳細疫調結果將於明天公布。

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(中時 )