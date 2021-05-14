縣長王惠美表示，一切都是按照中央級數管理的規定來辦理。（吳敏菁攝）

彰化所有夜市全數關閉是否是因為彰化有2名確診，縣長王惠美表示，一切都是按照中央級數管理的規定來辦理；彰化縣衛生局長葉彥伯也表示，中央公布確診女到鹿港天后宮周邊、竹天宮、芳苑普天宮，相關接觸者約80人採檢出爐，都是陰性。

新冠疫情升溫，彰化縣政府強化人流管制，針對宗教活動，廟宇周遭兩公里禁停遊覽車、50多處夜市全數停止營業，衛生局長葉彥伯表示，這幾天中央公布的足跡也有很多來到中南部的縣市，上人流本身就會造成疫情的傳播，我們發覺宗教活動是重點，決議進香活動都暫緩或延期，另外在以往食安稽查中發現，夜市攤商都跨縣市活動，有潛在南北人流感染風險，有必要在這段時間內先給予暫停。

民眾關切彰化2個案例是否掌握，目前採檢人數多少？葉彥伯表示，網路上傳言的各縣市個案訊息非常多，由指揮中心統一公布為準。關於彰化縣的部分，所有的疫情都有做第一時間的掌握與調查，關於這一兩天中央公布的足跡，有來到鹿港天后宮周邊、竹天宮、芳苑普天宮，相關接觸者的採檢都是陰性，請這段時間有到足跡範圍的民眾，14天自主健康管理，有任何不適症狀，請務必到醫院告訴醫生這個訊息，進行採檢。

葉彥伯表示，南來北往社區感染風險增高，已經通知彰化縣每一家採檢醫院，要特別注意有去過北部，尤其是萬華地區，只要有去過這些地區，出現相關症狀，一定要積極來做採檢跟通報。

是否還有去過北部正在篩檢當中？葉彥伯表示，個案陸陸續續，一方面是民眾自己有警覺心來要求採檢，一方面是醫師也對這些相關旅遊史開始注意，最近的採檢量有增加，這有助於對社區感染的監測。

(中時 )