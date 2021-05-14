世界衛生組織近日正式承認氣膠（懸浮微粒）傳播為新冠肺炎主要傳染途徑，美國CDC隨即也跟進修改防疫準則。國立中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁也公布國外最新研究結果，口罩空隙增加1％、阻絕效率將下降50％，民眾配戴口罩不可不慎。

王家蓁表示，德國研究團隊針對口罩密合程度對於過濾不同粒徑大小的氣膠之效率進行測試，發現當口罩表面空隙增加1％時，雖然對於10微米的微粒尚有將近7成的過濾效率，其對於過濾小於2.5微米的氣膠的效率卻減半。當口罩空隙增加至2％時，其過濾小於2.5微米的氣膠微粒的效率只剩下完全密合時的1／3。

王家蓁指出，國外也已發生多起在遵守社交距離及佩戴口罩等防護措施的情況下，依然導致醫護人員感染的事件，WHO4月30日已正式承認氣膠傳播為新冠肺炎主要傳染途徑，氣膠顆粒濃度實際上在離感染源愈近的距離才是愈高，導致感染機率愈大。

人們平時講話、唱歌、咳嗽，甚至僅是呼吸，就會釋放出許多大小在5微米以下的氣膠。已有研究指出，有相當高比例的肺炎患者在檢驗確診時為無症狀或僅有輕微症狀，超過五成的肺炎感染是在感染者無症狀下導致傳染。無症狀患者未佩戴口罩或任何防護措施下，氣膠傳播會成為主要感染途徑。

王家蓁提醒大眾，需加強注意佩戴口罩的密合度、加裝配有高效能濾網的空氣過濾淨化裝置、加裝紫外線（UVC）空氣消毒裝置、避免到人多擁擠、通風不良的區域，才有助降低氣膠傳播的感染風險。

(中時 )