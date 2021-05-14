揭開萬華阿公店神秘面紗 老司機曝阿姨有「特殊能力」｜Red Light District

害怕重蹈台北市阿公店疫情群聚感染，台南市各警分局12日起有7家警分局突擊臨檢8大業者有無落實「實聯制」，發現高達11家業者違規，警局擇日全面性稽查，台南市衛生局將依照傳染病防治法，針對違規業者開罰3000至1萬5000元罰鍰。

台北市萬華區阿公店出現新冠肺炎感染確診案例，再度引發台南市民對8大業者疫情破口疑慮，台南市長黃偉哲坦承全市大部分非法未登記的八大業者，才是疫情的「黑數」。

台南市警局12日起陸續有警分局各自突擊轄區8大行業有無實行實聯制，竟查獲超過10家業者毫無防範，任由顧客進出，警方依照傳染病防治法將這些違規店家函送台南市衛生局開罰，另擇日大規模突擊店家。

台南市警方有7家警分局兩天前針對轄區8大業者突擊查緝實聯制，新營查獲1件KTV違規、白河查獲2家小吃部違規、學甲查獲1家電子遊藝場違規、善化查獲1件小吃部違規、歸仁查獲1件休閒競技場違規、玉井查獲2件遊藝場與1件小吃部違規、第4警分局查獲2家舞廳違規。

兩天下來，全市高達11家業者被查到未執行實聯制度，包括多家小吃部與登記在案的安平區兩家大舞廳，還有9家警分局尚未展開查緝。

台南市警局表示將由台南市警局長方仰寧帶隊，擇日重新全面性突擊臨檢，另將已查獲的11家違規業者函送台南市衛生局開罰，依照傳染病防治法可罰3000元至1萬5000元。

黃偉哲強調，政府針對8大業者有3項策略，首先要求實名制，第2個需戴口罩，最後如疫情嚴峻，會要求停止營業。

(中時 )