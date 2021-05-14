湖埔國小老師說明學童用餐時的隔板使用方法。（金門縣衛生局提供）

金城幼兒園學童佩戴口罩上課情形。（金門縣衛生局提供）

縣府赴金寧中小學聯合稽查防疫現況。（金門縣衛生局提供）

金門全面抗疫，縣府參議翁自保帶隊聯合稽查小組前進8大行業和校園現勘消毒防疫措施，提醒鄉親全力配合，不讓病毒有機可乘，確保金門淨土安全。

翁自保昨晚率同各局處聯合稽查小組至金湖鎮勘查包括網咖、電子遊戲場和KTV等5家特定行業的防疫現況，包括落實實聯制、人員進出體溫量、全程佩戴口罩及手部清潔消毒等防疫措施，未依防疫規定辦理者要求改善並擇日複查。

今天上午，翁自保再帶隊赴金城幼兒園、湖埔國小及金寧中小學等學校關心校園防疫，稽查重點在校園體溫監測、消毒頻率、學習場域環境通風狀況及營養午餐等防疫事項，同時也在傍晚至地區各課後照顧中心及補習班進行稽查宣導。

翁自保強調，國內疫情持續升溫，楊鎮浯縣長宣布金門進入超前中央的「準3級」防疫部署，稽查小組強化各項檢查作為，期待在發現缺失、立即改正的要求下，減少人潮聚集熱點的感染機率，也將正確防疫延伸到家庭，全民協力建構防疫網，讓維持零確診的金門繼續守住防疫大門，將生活日常和產業的衝擊減至最低。

(中時 )