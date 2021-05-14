摩根大通（JPMorgan Chase）的最新研究顯示，全球人口成長放緩可能會對實際利率產生重大影響。

摩根大通資深經濟學家傑西．艾格頓（Jesse Edgerton）的研究顯示，隨著越來越多的老年人儲蓄退休，年輕人減少了對房地產，汽車和教育等事物的借貸，人口承受著重壓，這種趨勢將繼續下去。

艾格頓週四對媒體表示：「我們已經在已開發和新興市場看到了數十年來的人口成長放緩，這是期望降低實際利率的原因。」

隨著出生率和國內生產總值的下降，以及預期壽命的上升，近幾十年來，日本、歐洲和美國的實際利率都在下降。

他補充說，新興市場人口成長雖然較高，但隨著時間的推移，它們也會步上已開發國家後塵。

艾格頓說，這是因為資金投入的方式不同，從而降低了投報率和利率。

不斷變化的利率前景不僅影響儲蓄賬戶和債券等與利率直接相關的資產，還影響股票和房地產。艾格頓表示，利率下降可能意味著較低的平均本益比。

本益比用於確定估值，較高的本益比可能意味著資產定價過高，或者投資者預測未來的強勁增長。

他指出：「我確實認為，在這個人口成長較低的世界中，較高的本益比將成為新的常態。」

艾格頓說，雖然人口成長下降不一定對整體而言是一件壞事，但這確實意味著為退休儲蓄，可能會變得更加難以捉摸。

他說：「如果您生活在人口增長較低的世界中，那麼當您為退休儲蓄時，應該期望獲得較低的資產回報率。您可能需要預留更多。」。

(中時新聞網)