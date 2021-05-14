東洋(4105)下午舉行法說會，針對市場關注是否確定已拿下台灣國產的新冠疫苗後段充填業務，總經理施俊良用「目前議題尚不成熟，不討論」一句話帶過。

至於今年度的營運成長動能，財務長張國江說，今年在國內方面，預期流感疫苗無論公費或是自費，預期都將有6成以上的成長空間，而國外方面，墨西哥子公司將逐漸對營收有所頁獻，而國際合作也正常進行中，第2季也有里程金入帳了，後面還會再努力！

東洋總經理施俊良說，疫情升溫對營運並沒有什麼重大影響，公司對微脂體和微球體技術都採高規格的計劃，擁有高規格的廠房和團隊，未來將會對公司有很大的貢獻。而5月12日公平會開罰東洋2.2億元，他則表達遺憾，並指出將等到收到處分書後提出行政救濟。

台灣疫情近期拉緊報，東洋財務長張國江坦言，國內營收雖有很多不利因素，但期望仍有成長機會，在流感疫苗部分，目前公費已結標，和去年同期比預期成長6成以上，由於公司已取得相當貨源，在自費上將持續拓展客源，預期將不低於公費的成長幅度。

在國際市場方面，張國江說，海外布局開發和國際大廠合作是未來營運成長的雙引擎，東南亞廠首季因疫情營運衰退，不過4月已追上來，墨西哥子公司今年將對營收漸有貢獻，而南韓子公司、印尼辦事處期待明年起將營收有貢獻，不過，土耳其因還有藥證申請最快後年才有貢獻。

(時報資訊)