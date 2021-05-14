14日根據日本NHK報導，美國聯邦調查局(FBI)已確定，日前美國輸油管業者Colonial Pipeline遭到網路攻擊事件，應是DarkSide所為之後。現在又傳出，這個俄羅斯駭客組織，又涉嫌非法入侵日本東芝(Toshiba)法國分公司網站，並已取得相關機密訊息。同時，東芝也正對這個勒索軟體事件展開調查。

據悉，目前受到影響的只有歐洲部分區域，顧客情資方面尚未發現有外洩情況。東芝也暫停日本與歐洲之間、還有歐洲各分公司間的網路聯繫系統。

14日一早，這個俄羅斯的駭客組織DarkSide就表示，已到手東芝的機密資料，包括人事，新事業體以及業務等。

美國最大輸油管業者Colonial Pipeline於7日遭到勒索軟體攻擊，被迫暫停所有作業，美國運輸部在9日宣布進入緊急狀態。至於美國FBI則在10日證實，Colonial Pipeline是遭到勒索軟體DarkSide惡意攻擊，沒想到東芝竟然是最新受害者。

正聘請UBS(瑞士銀行)擔任財務顧問，打算好好改造一下自己業務體質的東芝，14日表示本財年財測目標，營業利益可望大增63%達1700億日圓，約16億美元。雖然較衰退兩成，2020財年的1044億日圓要好很多，不過卻稍微低於外界普遍預估的1790億日圓。

(時報資訊)