山林水(8473)因應國內水情嚴重策略海淡市場，成功取得三案件，包括台中緊急海淡、澎湖馬公海淡及七美海淡標案。台中緊急海淡案預計在2021年5月中旬完工，進入為期2個月的代操作，澎湖的七美嶼案及馬公案則分別於2024年年初及2022年年底完工啟用，均開始為期15年的代操作維護工作。

山林水指出，近年台灣面臨乾旱問題，降雨量低，配合環境趨勢，積極開發水源，而山林水公司也一直致力於水務相關領域的業務拓展，故拓展海淡市場也是趨勢所致，山林水公司一舉拿下三案，可望持續穩固水務市場，成為推升公司未來營運成長增添新動能。

山林水表示，深耕水務工程20餘年，無論是因應市場所需或者是站在循環經濟的考量，山林水公司從工業廢水、民生廢水再利用均配合政府政策之推動另也全力配合政府政策進進攻海水淡化市場，並順利取得案件。三個案件計畫經費分別為台中緊急海淡案1.26億元、七美嶼5.28億元及馬公13.01億元。

據此次得標合約內容，三個案件山林水公司均為代表廠商，與協力廠商一同負責台中緊急海淡及馬公、七美嶼海淡廠的興建及代操，而馬公案除了維持原有兩家公司的合作外，加入了專業顧問背景的國內知名的中興工程顧問公司之子公司一同參與。

(時報資訊)