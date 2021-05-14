香港女星李若彤有「最美小龍女」封號，今年要55歲的她因熱愛健身，身材仍維持得相當健康，每每更新近況都讓網友感到不可思議；李若彤和男星張豐毅在電視劇《且試天下》有對手戲外，私下也相約健身，最近她曬出兩人運動照，年過半百體態卻比年輕人還好，讓網友看了驚呼連連，「比我的身材還好」。

李若彤近期加入古裝電視劇《且試天下》工作，忙碌之餘仍持續健身，今（14）日早上她在微博分享多張運動照，和一名身材壯碩的男子在健身房，表示「65歲+55歲=120歲，自律+努力=無限可能」，最後揭曉男子是資深男演員張豐毅。

李若彤和張豐毅私下也是一起健身的好友。(圖/ 摘自李若彤微博)

兩人超逆齡身材讓網友佩服得五體投地。(圖/ 摘自李若彤微博)

畫面中張豐毅赤裸著上半身，肌肉線條相當明顯，和李若彤站在一起，他手臂肌肉快比李若彤的臉還大，令人難以置信他今年要滿65歲，身材保養得很好；李若彤穿著短版運動上衣，也能清楚看見川字腹肌，55歲還能保持比少女還少女的曲線。

粉絲們看完兩人合照都很震驚，「你們兩個怎麼看起來像20幾歲」、「我的媽呀，這組肌肉線條讓我羨慕」、「你們能活到200歲吧」、「自信又自律」、「一開始沒看出來是張豐毅，這身材根本年輕小鮮肉」、「張豐毅65歲？看起來比我爸還年輕」、「愛運動，真的和年紀無關」。

(中時新聞網)