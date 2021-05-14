國內本土確診案例持續增加，經常與人群廣泛接觸的立委也成為高危險群，民進黨立委蔡易餘、林淑芬，因日前出席地方活動，曾與確診者同場，因此主動展開自主健康，今天兩人都向黨團告假，未出席黨團會議及立法院會。

中央疫情指揮中心日前公布確診個案，有確診者8日參加有183年歷史的布袋新塭嘉應廟「衝水路、迎客王」祭典，當天出席祭典的政治人物包括嘉義縣長翁章梁、綠委蔡易餘、藍委翁重鈞等人，因此蔡易餘本周三起展開自主健康管理，並於今天向民進黨團請假，今立法院會僅簽到，未進到議場內參與會議。

林淑芬也有類似的情況，林淑芬今透過臉書表示，8日參加五股國小志工隊活動行程，要離開時，她看見某位後來被證實為確診者進入，雖然只是看到，而且她也全程都正確配戴著口罩並直接離開，並向新北市衛生局完整說明過程。

林淑芬說，因為蘆洲、五股為本次本土社區傳染之疫情警戒區，她執行自主健康監測，不出入人潮眾多場域，所以向黨團與立院請假至5月21日。

綠委黃秀芬則因為日前施打疫苗，接種後出現輕微頭痛，並有發燒情況，因此今也向黨團請假，今未出席立法院會。

(中時 )