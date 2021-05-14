比起總是以一張苦瓜臉示人，面帶微笑的人更討喜！搜狐網命理專欄點名，天秤座、雙子座及雙魚座的女性個性幽默又可愛，即使遇到困難也會笑著面對，可愛特質總能受到大批男性青睞。

▍1. 天秤座

天秤女天生非常有氣質，個性善良幽默，無論跟誰都很合得來，如果遇到困難也會淡定處理，加上穿衣品味一流，對自己的外在形象也很注重，總給人很高貴的感覺，屬於女神等級的女性。她們結婚之後會被老公寵，是人人羨慕的公主命，注定被男人捧在手心。

▍2. 摩羯座

摩羯女的外表老實單純，但是內心卻不甘於平凡，是最會默默努力的代表，她們的情商高，腦袋也很機靈，面對很多事情，摩羯座看到了卻不會說出來，當別人試探她們時，也會假奘不明白，因為裝傻是摩羯女最拿手的事情，但是她們沒有壞心思，只是做人比較低調而已。

▍3. 射手座

射手女個性大方開朗、聰明活潑，做人也很直接，雖然她們脾氣很大，但一般都體現在事業上，她們對生活和工作都十分認真，賺錢能力超強，因此射手女的財運很旺，可說是一等一的女強人，加上異性緣超好，總能受到大批男性青睞。

(中時新聞網)