桃園市長鄭文燦14日陪同行政院長蘇貞昌視察桃園某防疫旅館。（姜霏攝）

行政院長蘇貞昌及桃園市長鄭文燦14日一同到桃園某防疫旅館視察，蘇貞昌表示，台灣疫情情勢嚴峻，防疫旅館是重要的環節，地方各旅館需共同配合，才能讓全國的防疫旅館充足運作，另也強調目前的防疫物資都相當豐富足夠，呼籲民眾不必緊張也不用搶購。

媒體問及，14日爆出7例不明感染源，台灣是否進入三期狀態，蘇貞昌回應，關於疫情相關的資訊，都由指揮中心整個疫調盤整後再向國人同胞宣布，而這一波疫情就是因為有人沒有做好指揮中心要求的防疫SOP，才會讓很多地方出現各種狀況，目前必須大家一起把防疫做得更好。

對此鄭文燦也說，根據疫情的發展，目前加碼管制的社區防疫等級是不斷提高，所以有很多限制社交距離跟活動的措施都會陸續採納，不管名稱叫二級、三級、二點五級，意義是一樣的，就是要提高社區防疫等級。

另鄭文燦提到，每個防疫旅館都必須做好動線管理、人員管理，包括設施管理、場所管理，也要求防疫旅館的工作人員必須施打疫苗，目前正在分批施打疫苗當中。同時將近20家防疫旅館都必須以整棟、不作分層的方式使用以避免混用，也要感謝所有防疫旅館的工作夥伴，因為入境民眾要檢疫14天，他們在管制及服務上都有相當經驗，防疫旅館這條防線必須要守住。

(中時 )