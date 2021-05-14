黃士修完整訪談點此觀看

高雄興達電廠13日因事故全廠停機，供電不足導致全台各地輪流大停電。核四公投領銜人黃士修接受《中時新聞網》訪問表示，現在已經進入21世紀，台灣並不是第三世界的國家，為什麼會淪落到出現這種全國性的限停電，我們也不曾在新聞看過美國、日本這些先進國家有這類事件的發生，喊話蔡政府要面對台灣缺電的現實。

核四公投領銜人黃士修（攝影/張以宗）

興達電廠發電量僅佔全台的3.88％，為何跳掉一個機組卻影響全台跳電？黃士修指出「民進黨不要再說沒有核電也不缺電，根本就是騙人的」經濟部和台電的記者會13日的記者會其實就已經承認了是缺電的問題，包括用電情形比預期還要高、風電光電的發電量少於預估值、再生能源無法及時替補等種種因素都顯示台灣供電出現了缺口。黃接著提到，如果核四廠能夠重啟運轉，全台的備轉容量率也才可以維持在10%以上，而不是現在這種造假的綠燈狀態，未來就算其他電廠出現類似事故，全台的供電還是會有緩衝的空間，影響層面也不會如此之大。

至於2015年蔡英文曾向大家保證「民進黨執政之後，台灣的未來絕對不會遇到缺電的危機」對此黃士修狠酸，這已經是蔡英文任內第二次出現全台大停電，2017年因為中油供氣斷氣導致台電大潭發電廠跳機停電6小時，當時蔡總統就曾提出要檢討電網配置，結果四年後的今天，台電公司居然還規劃在大潭電廠增建3部機組，並且要新蓋多達18部的燃氣機，屆時全台各地都將會是儲氣槽跟燃氣機，除了出現很嚴重的PM2.5空汙問題，而且倘若供電再碰到故障斷氣的狀況，全台大停電的國安危機還是會有可能會再發生。

總統蔡英文13日為全台大停電致歉。（崔慈悌攝）

民進黨在反核遊行也曾高呼口號「用愛發電」，誓言執政後要打造非核家園，黃士修則苦笑說，「用愛發電」這個哏現在也已經流傳到對岸，每次只要台灣出現停電缺電的新聞，底下就會看到有對岸的網友來留言，用這樣的口號來嘲笑我們，實在有點丟臉。黃繼續說道，蔡英文先前也曾表示綠能的發電占比要提升至20%，但民進黨執政已逾四年，風電光電等再生能源卻只增加了0.6%，如果真的要達到她口中所說的目標，那恐怕得讓民進黨再執政120年，簡直就是癡人說夢。

民進黨過去在反核遊行曾高舉「用愛發電」標語。（圖／中時資料庫）

513興達電廠事故也導致全台多個供水加壓站受影響停止運作，造成4縣市限時停水情況，黃士修表示，電跟水之間是密切相關的，台灣是海島國家，也有海水淡化的技術，應該不至於會出現缺水的問題，不過由於淡化海水的機組需要使用大量的電力，在缺電的情況下，台灣自己電都不夠用了，怎麼有能力再去做再生水處理的運用。黃並提到，台灣北部第一座海水淡化機組就在核四廠，但很可惜在民進黨執政之下，核四廠不能運轉，所以它的海水淡化機組也沒有辦法使用，現在台灣會出現缺水的問題，有部分原因來自於缺電，而缺電的問題也來自於執政黨的廢核政策。黃也強調，核四不能夠解決所有問題，但是所有問題的鑰匙都卡在核四這座電廠上。

(中時新聞網)