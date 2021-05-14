網路節目《新創大戰：START UP WARS》由王宥忻領軍，凱開、祈錦鈅擔任助理主持人；第四集開箱兩家新創公司分別是以無人商店線上app點閱下載為生意模式的樂趣智能咖啡屋，以及毛小愛寵物服務平台，提供貓貓狗狗和保姆配對的居家到府服務。王宥忻分享這兩個都是未來趨勢，只是樂趣智能咖啡屋四年燒掉兩千萬，沒有明確的獲利模式，固定成本也過高，建議轉換推廣模式，透過合作可以在低成本甚至是零成本的部分來拓展使用率，或是有更多的地方可以使用。

王宥忻認為創業成功並不只是銷售產品，而是要解決客戶問題，在投入一件事時往往會有盲點，自己也曾投資落得血本無歸的下場，回想數年前王宥忻在大陸跟別人合作培訓，在客源還沒穩定的情況下，就投資了一個300坪左右的會館，每個月的裝修與租金花很多錢，當時自己手邊沒有什麼現金，每個月的營業壓力也很大，後來合伙人也生變中斷合作關係，導致原來的計劃就無法繼續進行，然後所有的成本都壓在自己身上大約虧損一千萬台幣。

她從這次失敗中學習到，生意穩定之前，不做大的固定資產的投資，再來是合夥人一定要出錢，有出錢才會用心。後來花了一年時間東山再起，後續相中的投資選擇金額少、快速回本、獲利快的生意，創造穩定現金流之後，才做沒有壓力固定資產的投資。

(中時 )