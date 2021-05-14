預計年底動工的「立新國中活動中心暨地下停車場」因其出入口規劃引地方疑慮，14日辦會勘，大里區共6議員，蘇柏興、段緯宇派人參與，張滄沂（左1）、李天生（ 左5）、林德宇（左6）、林碧秀（右1）親自到場參與。（黃國峰攝）

台中市目前現正設計中的「立新國中活動中心暨地下停車場」預計年底動工，其車道出入口因規劃有動線疑慮，引發地方反彈，台中市府建設局14日發起會勘，邀集立仁里長鄭柏其、地方議員、交通局、教育局等單位，匯集多方意見，初步達成出入口移至自強街口，量體不縮，經費增加等共識。

「立新國中活動中心暨地下停車場」其原始設計，地下停車場出入口，正對自強街口，但經過教育局教審會討論過後，變更出入口設計在立新二街上之自立路口與自強街口間，引起地方疑慮，再者其對面正好有棟新建住宅大樓，停車場出入口正對著大樓，形成所謂的路沖，另原規劃150個車位，新計劃卻縮減為113個車位，讓地方非常不諒解。

與會的台中市議員李天生、林德宇、林碧秀、張滄沂皆表示，更改後的出入口，在自立路與自強街二路口間，短短60公尺內有3路口，往後車輛出入，定影響車流順暢及車輛交會引發的交通事故，再者出入口位置，又觸犯了台灣傳統看法的「路沖煞」這一定會遭來抗議，四位議員一致建議，出入口改為原設計，並裝設交通號誌，減少意外發生，有議員還打趣說，平常議員間常有意見相左的時候，這次難得大家意見相同，政府單位應以民意為依歸。

另原規劃150個車位，新計劃卻縮減為113個車位，建設局指出，因規劃至今已2年，原物料及人工成本上漲下，縮減量體，教育局、交通局表示，將再召開教審會委員會議，針對車道出口及車位數量更改審核，議員們也承諾經費不足處，會幫忙爭取。

立仁里長鄭柏其表示，車道出入口位置，交通局將進一步評估規劃，另因經費問題，造成量體縮減，交通局、教育處將進一步考量，希望最後能圓滿符合地方要求。

(中時 )