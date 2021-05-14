因應台灣半導體產業湧現人才荒，立法院今天三讀通過「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，未來教育部將可指定國立大學，與企業共同創設「研究學院」，讓企業得以進入校園提前培養符合需求的勞工人力。修法通過後，綠委疾呼台灣有台積電真好，盼能藉此機制打造更多護國神山。

今年台灣股市在台積電帶領下，指數屢屢創下新高。為讓半導體產業繼續扮演護國神山，也為了讓晶片設計、半導體廠區面臨的人力荒獲得解套，教育部去尼提出「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」草案。

該條例主要目標，是授權國立大學與企業合作設立「國家重點領域研究學院」，以8至12年為期，讓企業進入校園，提前擴大培養半導體人力，草案已在今天立法院會完成三讀。

「人才培育創新條例」三讀通過後，未來國立大學將可以「1校申請設立1個研究學院」為原則在半導體、AI、機械等領域設置，在不使用原本校務基金的前提下，與企業創設研究學院。換言之，研究學院運作資金，將以合作企業資金為主，並須高於政府自國發基金撥下的補助資金。

由於資金主要來自業界，因此，產學合創的研究學院，將不受大學法規範，也不大學自治在師資聘用、財務採購、設備資產及組織、退場機制的限制。但法案在立院審議期間，也通過一項附帶決議，禁止學校與中資企業合作，資金來源也不得為中資。

但公部門也並非全然沒有角色。根據條例規定，研究學院的設立，須由教育部組成審議會，審議研究學院設立、續辦及計畫變更，也可命令停辦；大學則需設置監督會，審議研究學院財務績效、制度規章。

值得注意的是，條例也明訂，非經學生同意，企業或學校不得強制學生畢業後須至合作企業就業，或藉此列為畢業條件。

依照目前教育部的規劃，條例通過後，未來在半導體產業，擬在台、清、交、成等4大學，規劃12年96億設立「半導體學院」，由企業出資192億、約為政府出資的2倍金額，每年為產業增產400名碩博士。

民進黨籍的立院教育及文化委員會召委張廖萬堅表示，台灣半導體一支獨秀，台積電更是護國神山，但長期欠缺人才之下，期待新法能讓政府與企業共同支持經費，以8到12年穩定培育人才。民進黨立委吳思瑤也說，台灣有台積電真好，未來要打造更多護國神山，希望透過史上第一個沙盒機制助攻重點產業。

民眾黨立委高虹安表示，新法是透過鬆綁制度，促進產業與學術交流，但不代表要讓產業需求凌駕學術之上，期待機制能避免這類問題發生。

(中時 )