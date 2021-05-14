國家人權委員會與社會福利學會5月14日共同舉辦「福利國家與社會團結─疫情下人權與社會福利典範與創新研討會」，原本預定在東吳大學舉行，但因疫情升高採線上視訊直播。(取自監察院網站)

國家人權委員會主任委員陳菊今（14）日在「福利國家與社會團結-疫情下人權與社會福利典範與創新研討會」致詞表示，這一次疫情對社會的各個層面及人類生活型態，帶來相當大的衝擊與影響，除了最直接受到衝擊的公共衛生與醫療系統外，更將影響經濟市場、工作型態、勞動環境與所得分配等面向。

這是國家人權委員會首次與學界團體「社會福利學會」，針對疫情所衍生的新興人權議題，以及福利國家所面臨的挑戰，合作舉辦為期兩天的學術研討會，首場主題「國家人權委員會與聯合國人權公約的在地落實」，由人權委員王榮璋主持。

王榮璋說明指出，這場研討會原訂在東吳大學舉行，但是因為疫情的關係，緊急改為線上視訊直播，但是，相關的支援系統不打折，包括現場手語、即時聽打都有安排。

陳菊表示，疫情下的弱勢族群，包括身心障礙者、移工、原住民、兒少、婦女、高齡者等弱勢族群的基本人權、醫療人權、工作權、健康權、生存權、居住權、數位人權等，可能受到的影響，希望透過不同面向的討論，進一步提出政策建議。

陳菊強調，人權會在去年8月1日正式成立，代表台灣具體承諾遵守國際人權規範，更象徵著台灣不斷追求民主及人權的決心。因此，今天特別邀請五位人權會的諮詢顧問，從聯合國核心人權公約的觀點出發，剖析國內人權現況及面臨的挑戰，並且提出對於國家人權委員會未來在扮演監督、促進及推動政府人權政策改善及落實的具體建議。

發言順序與題目依序為，中研院研究員廖福特「從兩公約監督機制對於國家人權機構之詮釋意見思考台灣之應有作為」、世新大學教授陳宜倩「我們該拿國家怎麼辦？～從「消除對婦女一切形式歧視公約」談「國家義務」、台大教授孫迺翊「從身心障礙者權利公約談起」、台大教授劉淑瓊「兒童權利公約的理想與現實」、東吳教授鄧衍森「從禁止酷刑及其他殘忍不人道或有辱人格之待遇或處罰公約談起」。

王榮璋最後總結，感謝五位教授精彩的發表內容與對國家人權委員會的期許與建言，他強調，為期兩天的學術研討會，陸續還會有多場線上視訊的專題演講、專業論壇及論文發表進行討論，歡迎大家到監察院影音頻道。

(中時新聞網)