封城可能性仍有？批陳時中「只想看地方的笑話」 江守山重砲轟：室外消毒是浪費公帑作秀！【獨家專訪】

北市社區淪陷！萬華茶館2女子確診 直擊阿公店人潮「瞬間嚇光」

台北市立聯合醫院和平院區昨爆出2名確診者，今早台北市長柯文哲指出，萬華地區可能還有散在社區的確診者需，今起在西園、和平、中興、剝皮寮設立4處快篩站，供民眾採檢。為及早找出潛藏病例，中央流行疫情指揮中心今也表示，由於萬華情況特殊，民眾也相對有服用成藥的可能，若提醒民眾前往採檢並檢出陽性，一樣會發予獎金。

柯文哲今早指出，在4月15日以後，凡是去過萬華茶藝館的工作人員和顧客、因發燒上或呼吸道在萬華地區就醫或買藥的民眾，或是因發燒或呼吸道症狀在其他醫院就醫的萬華民眾，都可前往快篩站採檢。

至於遊民，柯文哲今早表示，社會局有社工負責，而外配則該做就做。由於目前有超過5萬民還沒有身分證的外勞，凡來檢查、就醫，會給予特赦令，不會因為就醫而遣送回國。民眾覺得有需要採檢也可以來。民眾會採取快篩、核酸檢測，快篩陽性就會收治住院，陰性的也要等核酸檢測結果出來才能確定。

指揮官陳時中表示，昨天已經針對萬華特定區域發送細胞簡訊，希望基層醫療院所積極轉檢，也希望藥師，針對有症狀，前往買成藥的民眾，呼籲他們前往檢驗，若檢驗出陽性，一樣也會發予獎金。

陳時中表示，獎勵醫事人員不會只限於醫院，今天他特別提出此措施，原因是萬華情況特殊，民眾相對有服用成藥的可能，透過這樣的機制，可以早點發現病人，這樣對社會也有好處。發言人莊人祥表示，目前這項措施仍在研議中。

(中時 )