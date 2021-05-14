走過暖暖的春天，相信不少單身的人都希望自己能在火熱的夏天遇見令人怦然心動的愛情，運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，生肖鼠、兔、豬以及馬的人桃花運最旺，有望在今年夏天脫單，轉角都能遇到愛。

▍第四名 生肖鼠

屬鼠人在今年5月桃花盛開，能遇上一個跟你價值觀相似且很有默契的人，彼此交往也以結婚做為前提，將會是一段很踏實的戀愛。你們很可能會因為共同興趣而認識，即使對方沒有很有錢，也不是花美男般的完美外貌，但你依舊很滿意這段關係。今年屬鼠人會想擺脫浪漫又不切實際的理想，只希望擁有一段平穩長久的關係，因為陪伴是最長情的告白。

▍第三名 生肖兔

對生肖兔而言，今年6月是大好的婚嫁時機，特別是已經到了適婚年齡者，請別再錯過。在今年夏天，屬兔人會逆轉孤單寂寞的命運，你會發現在自己身旁的桃花越來越多，尤其是進入夏至之後，極有可能會遇上值得一生托付和信賴的對象，也許這不是一段充滿激情的關係，但卻十分穩定平實，令你更有信心步入婚姻。

▍第二名 生肖豬

屬豬人在今年夏天有三合貴人相助，是喜氣臨門的好季節，特別是未婚男女，最適合在夏天結婚！有伴者的感情會持續穩定發展，雙方父母對彼此也非常滿意，甚至會著急催婚，建議屬豬人可以盡快挑個良辰吉日先登記結婚。單身者則有望透過貴人牽線，認識一個可靠成熟的對象，也許對方話不多，但絕對真心待你，是典型做得永遠比說得多的類型，在今年6月，屬豬人的愛情能圓滿順利。

▍第一名 生肖馬

屬馬人會在今年7月桃花運噴發，走到哪兒都受人矚目，加上紫微吉星加持，你的人緣大開，很可能突然邂逅一段浪漫的戀情，對象會是一個很細心呵護你的人，這段關係將會十分長久，請好好把握！若你身邊有熟識的異性朋友，也很有可能兩人突然互看上眼，從朋友變戀人，你們的感情會很穩固，因為互相很懂對方，如果論及婚嫁，甚至可以立刻開始籌備。

(中時新聞網)