對於昨日發生的513大跳電，國民黨文傳會副主委黃子哲指出，被稱為「領9萬」的民進黨副秘書長林飛帆，身為執政黨的高級黨工，竟毫無檢討反省，只顧著在臉書再三強調這次事故是電網故障，「不是缺電」。事實上，連台電都承認發電量不足；所以當然是「缺電」，而林飛帆的護航與硬拗，竟然還趁機修理挺核人士。

黃子哲在臉書表示，昨天記者會，台電坦言，尖峰負載電量比預期高，水力、太陽光電、風力的發電量也比預期少。況且號稱有10.05%備轉容量率，也高於興達電廠的發電量，最後竟然還是停電。足見民進黨政府號稱的一直維持綠燈的備轉容量率，恐怕是灌水或不實，「備轉容量」變成「騙轉容量」，像是在掩蓋缺電的遮羞布。

黃子哲指責，這些問題林飛帆竟然視而無見，避而不談，即使連蔡英文總統、蘇貞昌院長、王美花部長都已經出來致歉。而就算是自以為的電網故障，林飛帆對此也毫無愧疚、道歉，對執政團隊也完全沒有隻字片語去督促檢討與反省改進。更可惡的，林飛帆還趁機鬼扯外界提出缺電的說法，是擁核人士趁火打劫的販賣恐慌。

黃子哲直言，諷刺的是，反核的林飛帆痛罵國內的擁核人士，卻不敢抗議或譴責日本排放核廢水；他過去反毒牛，如今卻護航萊豬；出身社運圈，卻挺三接破壞藻礁，還幫蔡政府摸頭環團。林飛帆這個「9萬雙標男」，為了高官厚祿放棄自己的價值與立場，還有臉批人不道德？

(中時新聞網)