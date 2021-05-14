東元(1504)下周將舉辦股東會，經營權大戰一觸即發，今天黃育仁一派的提名候選人黃立聰、劉積瑄及五大家族之一的孫嬿美，針對變更股東會召開地點前往證期局陳情。

黃立聰指出，這次東元改選受到市場關注，改革派選情進展順利，設定目標也達標，可能因此造成公司派緊張，在不違法情況下有些小動作，像是股東會紀念品更換，讓改革派收購委託書較為困難。

另外，也認為公司派「假防疫之名，重演妨害股東行使投票權大同之亂之實」，懷疑公司派股東常會地點改到中壢廠動機與目的。改革派認為，中壢廠區會議場所空間窄小，能容納股東人數有限，都有極大疑問，而南港展覽館7樓會議廳為大型會議場所，空間上非常寬敞，能提供足夠的股東座位並安排適當社交距離，且交通便利，屬非常適合辦理股東會場所，如果真有疫情因素不適合辦理股東常會？為何外交部又要在同一地點辦理外交泡泡？

況且中壢地區亦多有新冠肺炎確診者活動足跡，股東會當日讓股東前往中壢廠，是否又會造成中壢廠區同仁陷入感染風險？將股東會開會地點移到中壢廠，絕非明智之舉，亦不符防疫需求。

所以，改革派嚴重懷疑是否假防疫之名，再次重演大同公司109年股東常會的亂局，意圖在中壢廠區設置重重黑衣人，阻撓股東出席、股東報到、阻撓股東發言及投票等情事。

(時報資訊)