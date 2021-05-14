林漿紙大廠華紙(1905)今日舉行線上法說，受惠需求轉強及漲價效應，2021年首季營運轉虧為盈、每股盈餘（EPS）0.09元，創近2年半高點。展望後市，公司表示目前訂單能見度高，未來數月產能已滿載，而原物料漲勢仍未停歇，將視情況斟酌調整紙品價格反應成本。

華紙首季合併營收54.77億元，季增8.22％、年增20.08％，創2年高點。毛利率11.54％、營益率2.04％，分創3年及2年高點。歸屬母公司稅後淨利0.94億元，季增達6.2倍、較去年同期虧損1.17億元大幅轉盈，每股盈餘0.09元，雙創近2年半高點。

華紙表示，隨著市場需求轉強，首季國際漿價每噸上漲100美元，華紙為反應成本而調漲產品價格，帶動營收規模成長、毛利率顯著提升。業外雖受人民幣貶值而出現匯損，但權益法轉投資認列由虧轉盈，使整體業外收益增至528萬元，增添整體獲利動能。

華紙4月自結合併營收19.37億元，月減6.45％、仍年增18.11％。累計前4月合併營收74.14億元、年增19.56％，創同期次高。華紙發言人陳瑞和表示，主因部分產線設備進行歲修，5月起產能已全開，且訂單需求仍然強勁，未來幾個月產能已滿載。

陳瑞和指出，國際木片價格上漲，已帶動首季每噸短纖及長纖漿價齊漲逾100美元，目前短纖約780美元、長纖約1000美元。由於木片漲勢未歇，第二季短、長纖漿價將再漲逾200美元，且木片期貨價格未來6～12個月看漲達3～4倍，紙品價格估將跟進上漲。

陳瑞和預期，漿價在暑期前將在高點盤整，之後至第四季將持續上漲。華紙雖面臨成本上漲壓力，但採購策略可望控制成本上漲幅度。同時，海運費用因缺櫃而上漲的影響將在5、6月告一段落，後續的運費上漲將由客戶吸收負擔。

展望下半年，由於全球新冠疫情反覆、無法掉以輕心，華紙表示將持續留意市場趨勢，專注於非塑產品與食品包裝材料的全球行銷與拓展，並在全循環經濟的經營理念下，開發更多纖維材料產品，以提升產品多樣性、壯大市場競爭力，降低營運受原物料價格波動影響。

(時報資訊)