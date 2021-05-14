桃園市首座自主興建的捷運綠線，如火如荼施工中，全線設有21座車站，台慶不動產統計，2018年至 2020年捷運綠線「六大站點周邊住宅交易價量變化」，分析周邊半徑800公尺內、屋齡2年以上的中古屋交易資料，扣除交易較少的橫山站、坑口站，發現「八德站」住宅均價增幅9.1%奪下榜首，其次為「桃園站」8.5%，「南竹站」則以3.7%漲幅成為探花。

交通便利始終是購屋不敗主因，尤其是捷運綠線沿線房市熱度不斷攀升，根據台慶不動產資料，「八德站」近三年交易件數均維持在300件以上，永慶不動產八德廣豐桃智加盟店店東陳文勝指出，「八德站」位於擴大重劃區，是北桃園少數還有機會在1字頭的重劃區，尤其八德區公所生活圈受到首購族、退休族喜愛，親民房價吸引三峽北大特區、竹科人口比價而來，目前以屋齡5年內3房含車位、總價900萬元上下的中古大樓為購屋首選。未來捷運綠線、大鶯豐德交流道完工，將能大幅提升八德地區整體的交通環境，有望帶動房市買盤持續進場。

另外，「大湳站」周邊買氣同樣暢旺！當地擁有廣豐新天地、大潤發、全聯、大湳森林公園等，區域生活與休閒機能較成熟，房價多維持在親切的1、2字頭，深受在地自住買方青睞。陳文勝說，離「大湳站」車程不到5分鐘的義勇街，屋齡20到30年左右的3房房型，平均每坪單價17萬至20萬元，總價大約只要600萬至700萬元，是不錯的選擇。

桃園捷運綠線正施工中，觀察捷運周邊六大站點發現，「桃園站」近三年交易件數成長幅度最多，台慶不動產桃園藝文加盟店店東李元勇分析，雖然此區周邊屬早期發展的市中心，但由於串聯台鐵桃園火車站、未來捷運棕線，附近百貨公司、菜市場集中，商業機能發達，加上從國小到國中學區完整，剛性需求帶動地緣性買盤，成為不少雙北客移居桃園購屋的首選區域之一。

(時報資訊)