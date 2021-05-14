台鐵局204件臨軌工程自4月25日起全面停工檢視，工程會、勞動部和鐵道局於4月29日前完成工程訪查；交通部長王國材今（14）日視察新北市福隆與台東縣山里邊坡工程，並指示強化邊坡圍籬與道路鋪面。交通部表示，目前停工的171件工程中，經鐵道局檢視安全無虞後將允許復工，其餘33項工程將由鐵道局繼續督導台鐵局改善後，始得報請交通部同意後始得復工。

交通部王國材部長在交通部技監張垂龍、台鐵局長杜微、鐵道局同仁陪同下，視察台鐵局宜蘭線福隆石城K32＋234~K32＋900地錨邊坡改善工程，及台東線鹿野山里K140＋850及K145＋960邊坡整治工程。

王國材會勘台東山里邊坡工地後接受媒體訪問表示，目前停工的204項臨軌工程中，多數已強化安全措施，而針對山里邊坡工程，也要求施工廠商再強化圍籬與施工道路的鋪面。

交通部表示，目前停工的204項臨軌工程中的171件工程，經鐵道局檢視安全無虞後將允許復工，其中60項已達到復工條件，包括已完工及現地無工項、屬於室內裝修或非臨軌側施工。111項將再由鐵道局於近日會同台鐵局各區協調中心再赴現地複查，經確認安全無虞後將會陸續復工。其中87項需於夜間斷電時施工，以避免一般客運列車經過，12項尚未實際進場施工，另12項經檢視後已加強防護設施。其餘33項工程將由鐵道局繼續督導台鐵局改善後，報請交通部同意後始得復工。

另台鐵局為加強部門橫向聯繫，成立北、中、南、東區四區協調中心，用以統籌轄區內各單位營運安全整合、例行性營運、維護後勤及行政支援等業務。王國材今日也於台東車站聽取各協調中心主任簡報，他強調，台鐵如果沒有辦法提供安全的乘車環境，就是對不起乘客，所以要以安全作為最重要的工作，交通部也會全力支持。他期許各位主任落實成立協調中心的宗旨，充分掌握轄區內的各項橫向聯繫問題，並深入各業務單位挖掘，並及時協調整合運工機電界面整合問題，也要求強化督導各臨軌工程及臨時保修業務，以強化行車安全。

(旺報 )