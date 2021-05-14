中央氣象局嘉義氣象站指出，根據嘉義市東區監測站測到14日上午11時20分，出現高溫36.9，全台排行第17名，位於西區海口寮的氣象站監測到11時10分出現35.4度，排行第51名；上午11時07分在嘉義農試所監測到35.4，排名第52。
嘉義氣象站表示，2016年5月27日嘉義市曾出現37.2度，14日的36.9度還不算最熱，但5月開始進入太平洋高壓的天氣型態，會越來越炎熱，嘉義歷年來5月份前5名高溫都是受太平洋氣壓影響所致，提醒民眾要注意外出防曬、多補充水分。
(中時 )
中央氣象局嘉義氣象站指出，根據嘉義市東區監測站測到14日上午11時20分，出現高溫36.9，全台排行第17名，位於西區海口寮的氣象站監測到11時10分出現35.4度，排行第51名；上午11時07分在嘉義農試所監測到35.4，排名第52。
嘉義氣象站表示，2016年5月27日嘉義市曾出現37.2度，14日的36.9度還不算最熱，但5月開始進入太平洋高壓的天氣型態，會越來越炎熱，嘉義歷年來5月份前5名高溫都是受太平洋氣壓影響所致，提醒民眾要注意外出防曬、多補充水分。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。