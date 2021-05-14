美國總統拜登4月中旬於白宮召開半導體峰會，共研全球晶片供應短缺問題，並敦促半導體製造商赴美投資，先前就傳出台積電將擴大於美國的設廠投資計劃，將於美國亞利桑那州興建6座晶圓廠，據外媒報導，台積電正考量對美國亞利桑那州的投資計劃再挹注數百億美元的資金，但可能對歐洲的發展有所趨緩。

台積電作為全世界晶圓代工龍頭，在全球晶片短缺，以及歐美對晶片產能大筆投入資金的背景下，台積電的投資計畫備受矚目，據《路透社》報導，台積電去年宣布，將投資100至120億美元於鳳凰城設立晶圓廠；而據5月初的報導稱，鳳凰城為其計畫投資的6座晶圓廠的第一座，台積電也正研議下一座廠是否設立更先進的晶圓廠。

英特爾計畫將於亞利桑那州興建2座晶圓代工廠，開展代工業務，而三星也同樣預計投入170億美元於德州加碼增設一座晶圓廠。據消息人士指出，台積電設立更先進3奈米晶圓廠的成本約莫落在230億至250億美元；而於當地設廠，台積電也將與英特爾和三星等其他大廠競爭，以獲取美國政府的資金補貼。

有政府官員擔憂，美國政府給予台積電的補貼可能會推動其研發進度，超前美國許多；政商人士指出，半導體晶圓製造對國家安全極為重要，儘管高通、輝達等公司在全球市場仍具主導地位，但他們大部分晶片製造全集中於亞洲。

另一方面，台積電和英特爾相繼與歐盟官員商討設立晶圓廠。相較英特爾對歐盟半導體的發展計劃的積極表態，歐盟的官員Thierry Breton更中意台積電在晶圓代工產業的領先地位；有知情人士向路透表示，雖然Thierry Breton對外表示與台積電的會談非常順利，但實則這場會談非常糟糕。

據報導指出，台積電的1名發言人表示，「公司不會排除任何可能性，但目前尚未有在歐洲設廠的計畫」；但有消息人士透露，台積電不排除於歐洲設立成熟製程晶圓廠，來為車廠客戶服務的可能性。

(中時新聞網)