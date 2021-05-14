封城可能性仍有？批陳時中「只想看地方的笑話」 江守山重砲轟：室外消毒是浪費公帑作秀！【獨家專訪】

本土疫情多點爆發，中央流行疫情指揮中心今（14日）宣布新增29例本土確診，其中16例確診與萬華區茶藝館有關。指揮官陳時中對此坦言，當地人員接觸頻繁、防護措施不足，「有幾把火燒得非常旺！」何況，光月初就有4萬多人看病，無法一次篩檢這麼多人。

今日指揮中心宣布新增29例本土確診個案，包括16例與台北市萬華區茶藝館及周邊相關；5例與獅子會前會長（案1203）及相關；1例與宜蘭遊藝場群聚相關；另7例感染源待釐清。

對此，陳時中表示，目前可以看得出有幾把火燒得非常旺，萬華地區有觀察到多點爆發的情形，7例不明感染源個案，也高度懷疑與萬華有關。「但這都是可預期的情況」，陳時中說，我們當然不希望很嚴重，但當地疫情一開始接觸太頻繁，「那個地方大家都不會戴口罩，自我保護低，互相傳播可能性就變高。」目前最重要就是把有染疫的都隔離開來，這也是台北市政府多設置篩檢點的原因。

陳時中指出，萬華光月初就有4萬多人去看病，但沒辦法一次篩檢這麼多人，就算透過專業判斷，也沒辦法百分之百找出。除了透過發送細胞簡訊提醒當地民眾，希望基層醫療院所也能積極轉檢。另外，有些身份特殊的人不方便去看病，有症狀會到藥局購買成藥，呼籲藥師能勸導他們去檢驗，如果轉檢後確認是陽性，也會發給醫事人員轉檢獎金。

新增29例本土＋5例境外！萬華群聚感染擴大 指揮中心記者會最新說明

(中時新聞網)