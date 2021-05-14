前景佳、含金量高的科技產業，是許多人搶破頭想進入的一行，也因競爭激烈，對於學經歷等要求條件更高，部分企業甚至有「非四大不收」的潛規則。有位私立大學資工系畢業的網友，具有2年9個月的軟體開發經驗，專注前端領域則有2年時間，他將應徵前端工程師的經驗，分享在1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，希望能夠幫助同樣學經歷不算突出的求職者找到理想工作。

這位網友一共面試7家公司，包括QNAP、Gogoro及Yahoo。QNAP分為2關，第1關是現場面試，因他面試2個部門，接待小姐給了他1份智力測驗、2份各自部門出的題目，交卷後是汐止總部的部門主管及資深工程師進來聊天，談到對於下份工作要求、react vs jQuery等，再來是用視訊會議與台北分部的人面試。

很不幸進入QNAP第2關考白板題，題目Move Zeroes。網友說他是沒寫過的題目，起初有點不知所措，還好馬上回過神，用類似考古題的方式解題，多數人是用最直覺的解法，但效率並不好，認為他解得不錯，最後也順利獲得Offer。

參加Gogoro面試當天，HR給了他1張題目卷和空白A4紙，用申論題的方式，計時30分鐘，考了CORS、http cache、browser render process等觀念。結束之後，1位資深工程師進來，將剛才的題目卷，做更深入的問答，過程中可感受到對方在前端領域了解很深、很有經驗，並得知團隊目前是10人左右。接著再與部門主管及HR談話，分享工作氣氛、未來發展等，也成功獲得Offer。

而大名鼎鼎的Yahoo，也捎來橄欖枝，電話面試連過2關，內容從個人經歷到與團隊成員進行對話，主要詢問技術問題，像是https原理、解釋各種css position、如何讓新的js語法在舊的瀏覽器跑等。不過當HR通知進入下一關面試，他已決定去向，就此婉拒了這個邀約。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，「面試經驗暨工作甘苦談」裡有很多網友大方分享，像上述網友覺得，把平時的樣子展現出來就是最佳的面試技巧，卻因此「吃了不少土」。後來開始參考他人面試心得，並刷題練習。原PO強調做題前就得先想到複雜度優的解法，千萬別「硬幹效率差的」，畢竟面試官看重的是時間、空間複雜度，這也是能脫穎而出的關鍵。

黃若薇也建議大家，想進入搶破頭的科技業，除了本身技能的精進之外，還可善用「面試經驗暨工作甘苦談」，藉由眾人經驗分享，協助面試者瞭解企業文化評價，並汲取相關應試經驗，亦可察覺與避開不知道的雷點或無心之失，獲悉有利於面試現場的種種訊息，提高錄取機會。

(中時新聞網)