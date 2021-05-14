大陸交通運輸部、中央網信辦、發改委等8部門14日上午聯合約談10家交通運輸新業態平台，包括滴滴出行、首汽約車、曹操出行、美團出行、T3出行、高德、嘀嗒出行、滿幫、貨拉拉、快狗打車，要求各平台公司要正視自身存在的問題，認真落實企業主體責任，立即開展整改。

中國交通新聞網報導，約談指出，近期社會各界集中反映網約車平台公司抽成比例高、分配機制不公開透明、隨意調整計價規則，以及互聯網貨運平台壟斷貨運訊息、惡意壓低運價、隨意上漲會員費等問題，涉嫌侵害從業人員合法權益，引發社會廣泛關注。

約談要求，各平台公司要正視自身存在的問題，認真落實企業主體責任，立即開展整改。

約談要求，要合理確定抽成比例和訊息服務費水平。網約車平台公司要保障駕駛員的知情權和監督權，公開抽成比例，確保清晰透明易懂，通知司機乘客支付金額、司機勞動報酬、平台抽成比例等訊息；平台公司要主動降低抽成比例，保障駕駛員勞動報酬。

網路貨運平台要合理設定並主動降低訊息服務費、會員費水平，不得相互串通、操縱市場價格，嚴禁以回程貨價格競價。

同時，整改侵害從業人員權益的經營行為。平台公司在制定或調整計價規則、抽成比例、派單規則、會員費、競價規則等關係從業人員利益的經營策略時，要提前與從業人員充分溝通；要主動公開定價機制和計價規則，規範價格行為；要持續優化派單機制，科學確定從業人員工作時長和勞動強度，避免超時勞動和疲勞駕駛。

(工商 )