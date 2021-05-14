全新一季《歌手當打之年》將於5月23日起每週日晚間8點在中天綜合台重磅開播！《歌手當打之年》可說是藝人PK賽的經典節目，本季參賽歌手更是大有來頭，包括亞洲歌王蕭敬騰、天籟歌神周深、冠軍專門戶華晨宇，以及日本國寶級歌后米希亞等，都被視為本季「魔王級」歌手。

除了參賽陣容強大，全新賽制「奇襲賽」也在本季登場，奇襲歌手在聆聽完場上歌手表演後，可以選擇是否奇襲，若挑戰成功可取代該位歌手加入正規賽，若失敗則失去站上舞台的機會，有了這個新賽制更增添節目的緊張感與內容看點。

金曲歌后徐佳瑩是本季參賽歌手之一，「軟萌」的外表似乎讓大家覺得她「好欺負」，當徐佳瑩得知有「奇襲賽」時特別有危機感：「奇襲戰對我很吃虧，其他人表演都是很有張力，我想奇襲歌手絕對不敢去挑戰蕭敬騰、華晨宇他們，那目標就會鎖定成我！」

首戰徐佳瑩拿出第一首自創曲《一樣的月光》，而奇襲歌手也都在後台虎視眈眈想挑戰她，沒想到徐佳瑩一開嗓那細膩的真假音轉換，和充沛的情感表達，不僅得到蕭敬騰大力誇獎，也讓奇襲歌手紛紛踩煞車，其中一位奇襲歌手劉柏辛便說：「怎麼辦？我聽著聽著就改變主意了。」更多精彩內容請鎖定5月23日晚間8點中天綜合台全新一季《歌手當打之年》。

(中時新聞網)