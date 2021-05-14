華容(5328)受惠於遠距商機及宅經濟，今年營運看好，華容總經理許志彰表示，目前工廠稼動率產能滿載，接單已到第3季，整體營運展望算樂觀。

華容今天下午參加櫃買中心業績發表會，華容為塑膠薄膜電容廠，由於薄膜電容具有耐高壓、低耗損及壽命長的優點，廣泛應用在車用、PC/NB、航太、醫療、太陽能發電及工控產品中，若以華容產品來看，在大陸及台灣區，電源相關模組佔比約60%，綠能(太陽能發電PV Inverter及電動車充電樁)約佔10%，工控約佔7%；在歐美地區客戶則是以智慧電表居多，約佔43%，工控約佔13%。

新冠肺炎疫情自去年延燒至今難止，居家辦公、線上教學及電競等帶動PC/NB需求暢旺，根據IDC預估，今年第1季全球個人電腦出貨量年成長逾55%，進而推升華容第1季業績。

華容第1季合併營收為2.56億元，年成長59%，營業毛利為5604萬元，年成長2.47倍，單季合併毛利率為21.85%，年增11.86個百分點，營業淨利為1049萬元，遠優於去年同期虧損，營業淨利率為4.09%，年增15.36個百分點，單季稅後盈餘為1783萬元，優於去年同期虧損，每股盈餘為0.1元，毛利率、營業淨利率及純益率均較過去兩年同期有顯著提升。

許志彰表示，由於疫情之下遠距辦公及視訊等帶動薄膜電容需求，目前公司產品處於供不應求，工廠稼動率接近滿載，訂單已接到第3季，產品交期約16週到20週，為因應客戶需求，公司投資1200萬人民幣資本支出進行擴產，設備將於7月進來，預計將增加約20%的產能，整體來看，今年營運算樂觀。

展望未來，許志彰表示，市場預期疫情帶動遠距商機及電競宅經濟可望維持到2022年及2023年，且拜登推出兩兆美元基礎建設方案，包括：約50萬座充電椿、傳統巴士變成電動巴士、智慧電網及綠色能源等，這些領域公司都有著墨，可望成為公司未來營運的動能。

(時報資訊)