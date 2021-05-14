據聯徵中心資料顯示，去年六都屋齡3年內的新成屋，新增近4萬筆的房貸資料，且平均房價已經都站上千萬元，在六都購置總價千萬元的新成屋，已經是相當普遍的現象。房價最高是台北市，去年貸款入手新成屋的民眾，平均購買總價為2,756萬元，不過台中、台南與桃園市，平均總價則落在1,005~1,097萬元，由於新成屋的條件較佳，銀行平均貸款利率僅約1.39~1.41%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，聯徵資料顯示，六都2020年屋齡3年內的新成屋，已經全數均價站上千萬元，由於房子屋齡較新，有些應該也屬於預售交屋的整批貸款，因此貸款條件較佳，核貸成數都接近8成，貸款利率條件也較優約1.39~1.41%，若以購買面積來看，面積最大的是台南市平均53.2坪，台北市、新北市與桃園市的面積都較台南小10坪左右。

六都之中，去年新成屋房貸增加最多的區域是桃園市，增加有9,383件，超越房市交易量最大的新北市，顯見在桃園地區購置新成屋風氣興盛，平均購屋總價為1,005萬元，第二多則是交易量最大的新北市，平均購置總價為1,562萬元，也已經超越1,500萬元的水準。

至於申請新成屋房貸數量最少的則是台北市，僅有約1,767件，等於每個月台北市貸款購置新成屋的僅有147件，台北市平均總價為2,756萬元，房價也明顯高於其他區域超過千萬元，受到供給量少與高房價雙重因素影響，想要入住台北市新成屋相對其他區域困難許多。

(時報資訊)