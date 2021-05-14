無論是社會新鮮人，還是身經百戰的職場老鳥，求職、轉職都需「面試」。有些求職者會認為「人求事」，所以有自矮一階的心態，1111人力銀行為網友廣為邀稿，在「面試經驗暨工作甘苦談」中，有網友反向思考從另一觀點切入，這是「讓雙方了解彼此的重要過程」，懂得掌握其中一來一回的提問，就能步步為贏。

面試經驗談裡有網友分享他室友受邀參加Danone實習生面試。這是全球乳製品市佔第1，而且還是Evian瓶裝水母公司。工作內容就是得從眾多數據、報表之中，找出可以連結、串聯，分析的地方，再運用power BI軟體將數據成果整理與視覺化，須有相當的數據分析能力。

網友透露，求職者通過篩選後，會通知上傳影片介紹自己，上傳後再由HR發送面試通知，雖然是實習生面試，但問題一點也不馬虎，短短23分鐘竟聊了15題問答，節奏緊湊，快問快答。從初階到晉級，包括在學期間學什麼？妳討厭什麼隊友、喜歡什麼隊友？什麼特質適合這個位置？知不知道有哪些部門別？30後及60天後你的學習計劃是什麼？預期會遇到什麼困難？

像「敘述軟體的差別與功能？」是要了解是否具備這職務的技能；「知不知道公司有哪些部門別？」考驗求職者面試前有無做足功課？舉例像「為何適合這個位子」，原PO回答室友很喜歡自學的過程，正好主管也表贊同，並表示這個位置需要學習很快，需要去從系統裡面撈各種資料，會面對到各式各樣的數據情境。最後一題「那還有什麼問題要問嗎？」，原PO拋出「主管怎麼成為analyst？」透過對方回覆進一步了解工作。每個問題都是得分的關鍵，回答暗藏小心機。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，面試QA非簡單的問答申論題，不是有問有答就得分，了解背後意涵，扣緊主題展現自我優勢，適時拋出你的提問，別「礙」在心裡口難開。同時，善用「面試經驗暨工作甘苦談」也能幫助你獲得更多資訊，減少求職面試的彎路與阻礙，成功找到適才適所的好工作。

(中時新聞網)