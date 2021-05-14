傅崐萁舉辦記者會，花蓮10鄉鎮市首長、社福團體都來到服務處辦公室。（王志偉攝）

無黨籍立委傅萁今宣布除了已捐出過去1年立法院薪資228萬元，給社福團體，並與其妻花蓮縣長徐榛蔚額外再捐出50萬元給花蓮縣衛生局，協助花蓮弱勢施打新冠肺炎疫苗的費用，傅強調，本土疫情加劇，中央應趕快協助弱勢施打疫苗，他也向行政院長蘇貞昌喊話，快改善東部交通建設。

「我們停止所有口水戰，台灣如果不守住，疫情擴大不只是人員的傷亡，會造成台灣經濟整個崩潰」，傅崐萁昨晚假釋出獄，今天即表達對台灣新冠肺炎疫情的憂心。傅表示，過去一年台灣發生食安風暴、日本核災廢水要來到台灣、太魯閣號列車重大事件、現在對台灣最大威脅的新冠肺炎已二次爆發，讓人憂心社區疫情感染，也將讓台灣經濟雪上加霜。

傅崑萁說，中央流行疫情指揮中心公布有8類公費可施打疫苗，自費部分則開放給出國或相對重要需要的人士，因此他除捐出過去1整年立院薪資228萬元、給38個社福團體，額外再捐出50萬元給花蓮縣衛生局，讓罕病、重大傷患，以及慢性病和50到65歲中低收入戶都能施打自費疫苗，呼籲大家不要輕忽，全民防疫。

太魯閣列車人禍事件，傅崐萁也說，台灣的西線、西部所有交通建設都是先進國家，台灣的東線竟然是「孟加拉」，從這次車禍可以看到，人禍與整個交通體系的腐敗，軌道上有東西掉落已經發生不只一次，為什麼過去從來沒有通報，造成這麼重大的傷亡事件。

他向蘇貞昌喊話，「請教蘇貞昌院長，環島高速公路何時要興建？」，宜、花、東、屏東等偏遠地區交通建設應跟西部一體化，希望防疫工作和東線交通建設，行政院馬上動起來，不要再延遲。

傅崐萁今下午在吉安鄉服務處舉辦記者會，這是傅崐萁出獄後首場公開活動，縣內13位鄉鎮市長，僅萬榮、卓溪、鳳林3鄉鎮首長因公不克前來，其餘10人都到場，與鄉鎮市長互動熱烈，也說下週就會回到立法院。

(中時 )