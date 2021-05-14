1111人力銀行近年在產學合作上布局，集結業界的資源，盼能攜手學界楷模共同合作成長，而各大專院校也藉由多元產學合作，舉凡學術研究、各式展演、大專賽事，厚植學子實作能力。近期樹德科大動畫與遊戲設計系就在「2021放視大賞」，斬獲4項大獎；而大葉大學則是透過跨國合作，籌辦台、日、韓、泰等四國聯合美術展，增進交流。

由經濟部工業局與高雄市政府聯合辦理的「2021放視大賞」，是設計相關專業的青年學子最期待的比賽，樹德科大動畫與遊戲設計系第12屆畢業製作學生總計入圍10項作品。該系在「遊戲類」競賽類別中，創意企劃組金獎由《黏膩接收：傳光者》榮獲、《你是一隻胖倉鼠》獲PC遊戲組銅獎，《莫忘書衷》獲行動遊戲組優選；整體形象《搖滾思維》獲得最佳空間獎殊榮。

金獎《黏膩接收：傳光者（Slimy Roger : The Light Deliverer）》，指導老師陳俊瑋，團隊林珮慈、范立昌、林亭鋆、黃俊翔、徐湘晴五人。作品是一款2D像素風格的類銀河戰士惡魔城遊戲，玩家操控受詛咒而成為黏族（史萊姆）的「R.A.」，接收「希望」的指令，討伐善用詛咒與帶來混亂的「萎月」與「影子」勢力，將光明與祝福重新帶回世界。

系主任鄧樹遠表示，系上學生從遊戲企劃、PC遊戲設計、手機遊戲設計、及空間形象等領域，展現出全方位設計實力。而放視大賞競賽可激勵學生在舞台上展現自我價值與潛力，參賽同學也有機會在競技場域被企業挖掘，實踐平台與產學間的互動合作，拉近產學間的距離。

大葉大學造藝系吳征鴻(中)向黃俊熹院長(右)與吉田敦老師(左)介紹作品。（圖/大葉大學提供）

大葉大學造形藝術學系即日起至31日，在彰化美術館五樓A展覽室舉辦「第3屆Circle四所大學國際交流美術展」，展出台灣大葉大學造形藝術學系、泰國清邁皇家大學人文和社會科學學院美術系、韓國牧園大學美術暨設計學院美術系、日本東京學藝大學教育學部美術系系四個國家的師生作品，以及台灣竹山高中、大明高中、彰化藝術高中、員林高中4所高中創作。

彰化縣副縣長林田富表示，建設可以讓城市變大，文化藝術可以讓城市變偉大，「第3屆Circle四所大學國際交流美術展」集結了四個國家的作品，相當有意義，泰國、韓國、日本、台灣有相似的文化風情，也有相異的歷史發展，透過展覽的交流，彼此能夠相互了解，也期待疫情過後，可以有更密切的互動。

策展人、大葉大學造藝系日本籍老師吉田敦指出，「Circle」由四個國家、四個民族、四所大學組成，包含泰國的清邁皇家大學、韓國的牧園大學、日本的東京學藝大學，以及台灣的大葉大學。「Circle」是循環的意思，代表四國師生創作源源不絕，輪流舉辦展覽，共同推動藝術教育，交流技術與藝術思路。他展出的木雕作品「犇」，從農業社會人與動物的親密關係出發，展現勞動與藝術的對話。

(中時新聞網)