台北市立聯合醫院和平院區昨有2名確診患者，都出自於普通病房，外界質疑該院身為防疫專責醫院，為何還如此大意？台北市長柯文哲坦言，一般病房的確未像防疫負壓隔離病房般，嚴格落實分艙分流制度，但此時無須咎責或汙名化，因為「每個都是我們的同胞」。

柯文哲表示，當時外界所稱的分艙分流，是指「防疫負壓隔離病房」要分艙分流，但這次問題在於，病人一開始被收治在一般病房，但一般病房的醫師確實未嚴格落實分艙分流。

柯強調，很多東西我們知道有破洞，但這時候不須追究誰犯了錯，事情既然發生，就用最快速度彌補起來，「每次說在這時候，不要去怪誰，或去汙名化誰，每個都是我們的同胞，該處理就處理。」

媒體也問及目前疫情似乎已達第3級標準，北市是否會提升？柯表示，市府都按照中央規定的項目，做得到的就開始弄，一步一步實施。畢竟到第3級，室內5人以上活動都要停止，連記者會都不能開，目前還沒到那程度，還是要按照整個情況逐步加壓，做該做的事。

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(中時 )