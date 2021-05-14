封城可能性仍有？批陳時中「只想看地方的笑話」 江守山重砲轟：室外消毒是浪費公帑作秀！【獨家專訪】

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萬華地區疫情嚴峻，率先設置四間篩檢站，北市府也採用快篩方式釐清感染者，但中央流行疫情指揮中心今天重申，無症狀者若接受快篩，會有較高的偽陽性，建議還是接受兩次採檢才能較準確的抓出個案。

指揮中心發言人莊人祥表示，抗原快篩試劑較適合用於五日內有症狀的發病者，若沒有症狀就去篩會有偽陽性，我國過去曾有段時間常被日本篩出陽性個案，就是因日本對所有入境者實施快篩所致，產生相當多的偽陽性。

莊人祥指出，未來衛生局若要做快篩，還是要採檢兩次，不管快篩結果為何，都要先通報再接受一次核酸檢測，來彌補抗原試劑敏感性、特異性的不足，因此快篩試劑僅適合用於疫情流行地區，不適合用於非疫情流行區域。

不過衛福部長陳時中表示，近來因國內疫情有些變化，會請張上淳教授帶回去請專家諮詢小組進行研議，視情況來調整國內的篩檢措施。

陳時中也說明，目前台北市的快篩方式有兩套，第一套的目的是為先排除一些人，第二套則是去做正確性比較高的篩檢，希望在快篩後即時發現可能感染者，讓這段等候期間的風險降低。

(中時 )