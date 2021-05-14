擁有天使臉孔與火辣身材的JKF女郎Lena莉娜，近日又上中天《小明星大跟班》送福利，穿著遊走在尺度邊緣的火辣白色比基尼登場，讓主持人吳姍儒當場驚呼：「她每次站起來都把我們嚇爆了，她就是第一名啊。」然而不少觀眾就有些許意見，哀怨在影片下方留言：「看到個寂寞，全程只看到草莓。」

JKF女郎Lena莉娜在網路上人氣超高，憑著甜美臉蛋與32D、24、33的性感身材，讓她IG吸引超過44萬粉絲追蹤。然而她近日上《小明星大跟班》更大方地送上養眼福利，穿著性感爆表的白色比基尼現身，尺度大到讓她下身整集被「P草莓」，男星馬力歐更是直言他可能道德感比較重，認為Lena的比基尼過於暴露了。

游泳從來不是重點！初夏海灘最辣LOOK大戰！

然而看著節目中來賓你一言我一句的熱烈討論，也讓觀眾心中似乎有點不平衡，紛紛在影片下方留言「草莓季不是過了，怎麼還有XD」、「不是啊，六號一直打草莓怎麼看，不然就不要穿那套就好了，很沒意義欸」、「可惡的草莓」、「第6位美女比基尼打馬賽克看不到部位真可惜現場來賓眼睛真幸褔」。

Lena貼心上傳錄影當天的16秒解碼片。(取自Lena莉娜IG)

接著更有網友好心告知，Lena已在IG貼心放上全長16秒的解碼版影片，更不忘感謝粉絲支持，「今天這集介紹很多很辣的泳裝，記得去看喔！謝謝支持我的寶寶，希望大家越來越美，男生更加多金帥氣。疫情早點結束，天祐台灣！」

(中時新聞網)