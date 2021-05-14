因應疫情升溫，全大運雖取消開幕及延後9賽事，但目前仍有7項賽事在成大進行中，但因應防疫，各場比賽志工都縮減，今天卻傳出有擔任志工的學生爆料，稱校方為躲避台南市衛生局和南區疾管署稽查，要求學生躲避，「把部分志工關在地下室，只因不能超過100人」。全大運執委會總顧問李俊璋澄清，比賽現場因人流管控，1場只需5人，才請志工到地下室吹冷氣，「好意卻被擴大解釋，非常冤枉。」

今天有名擔任全大運志工的成大學生在臉書爆料，稱中午到中正堂值班時，競賽組長指示她走到舞台後方地下室，要他們待在地下室等消息，「衛生局要來稽查、不能超過100人」，當下有20多名學生形同被關在集中營，只能躲在地下室，校方還說出，不要害全大運被停辦。

校方對此喊冤澄清，李俊璋說，比賽場內都有預留百人內人數管控，即使加上志工也不會超過百人，當下請學生去休息區吹冷氣，沒有躲避稽查的疑慮。他說，大家都努力達到防疫要求，希望降低防疫負擔，組長當時告知學生有衛生局等單位要來稽查，未料卻遭到擴大解釋。

針對學生指控，從中午12時被關到下午2時29分，一直到主任來，才將學生放出來，後來又說「不需時數的志工可離開，需要時數的志工就在地下室待命」。李俊璋說，該處空間是自由開放的場地，沒有「被關」及人身自由的問題。

李俊璋也解釋，今天爆料的志工學生主要是事務組負責場地安全、緊急避難疏散的志工，在疫情尚未升溫前，還未有100人限制時，每一場地幾乎都派出2倍人力，但隨防疫升級，現在有場內限制100人的人數管制，所以裁撤一半志工，並請他們移到其他安排實習記者和選手休息的地下室吹冷氣待命。

李俊璋說，因應全大運是全國賽事，校內就出動1300位志工，校外則有2040位，但隨著防疫升級，比賽場地其實不能容納那麼多志工，才會請志工移到其他地方待命。

(中時 )