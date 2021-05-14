國內新冠肺炎疫情升溫，高雄小港區14日也出現確診個案，高雄市長陳其邁緊急召開防疫會議，並宣布6項高雄的防疫加嚴措施，其中包括民眾進出所有公共場域應一律配戴口罩，違者若經勸導仍然不聽者，將處以3000元到1萬5000元罰款。

中央流行疫情指揮中心14日公布新增29例本土案例，其中案1289日前在新北與家人團聚過母親節被父親傳染，該女回到高雄後得知父親確診，便自行到醫院採檢，才得知確診，高市府獲報後，立即匡列確診者在公司、健身房、商店、醫院等245位有實質密集接觸的人員。

陳其邁也緊急宣布6項高雄的防疫加嚴措施，希望可以將高雄疫情控制得宜，分別包括1.民眾進出所有公共場域應一律配戴口罩，違者若經勸導仍然不聽者，將處以3000元到1萬5000元罰款。2.各營業場所除工作人員配戴口罩，應主動要求入內民眾戴口罩，無管制措施者，處以3000元到1萬5000元罰款。3.暫停市府所主辦及參訪的活動。4.開設的營業及公共場域強制戴口罩、實聯制、量體溫、總量管制、人流控管，若無法落實者，應暫停營業或關閉場所。5.大型賣場、百貨商場招開說明會，宣導落實防疫作為。6.即日起全市夜市、市場、交通轉運站、校園、戲院、醫療院所、旅館、社區集會所等公共場所全面清消。

其中第3項暫停市府所主辦及參訪的活動，總共影響284場大型活動，共計停辦142場、延後辦理142場，原先預計在5月底舉辦的王心凌巡迴演唱會、全明星運動會演唱會都受到疫情影響而延期舉辦。

(中時 )