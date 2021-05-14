中國外交部發言人華春瑩今表示，美國人口3.3億，但已經搶購約26億劑疫苗，占全球疫苗總量的1／4。正當世界各國都在想方設法獲得急需的疫苗時，上億的疫苗正閒置在美國的倉庫裡。美方官員還不斷強調，在疫苗分配問題上應堅持美國第一，並且限制疫苗原材料出口，這就讓人想起杜甫的一句詩：「朱門酒肉臭，路有凍死骨。」

中國外交部例行記者會上，被問及13日美國務院發言人譴責某些國家利用拯救生命的醫療援助推進自身狹隘政治議程。美方稱台灣與洪都拉斯等地區國家的關係促進了南半球民主價值觀和可持續發展。美與洪都拉斯站在一起應對挑戰，華春瑩表示，看到了美國國務院發言人的這段話，看來美國不僅在人權問題上道貌岸然，在疫苗問題上也是如此。

她說，美方反復地表示致力於增強全球的民主價值觀，一會表示同誰站在一起，一會又表示同誰站在一起，但是不知道能不能請美方公佈一下到目前為止，美國給每一個國家包括它的每一個盟友提供了多少疫苗。美國人口3.3億，占世界總人口的4％，但是已經搶購了約26億劑疫苗，占全球疫苗總量的1／4。正當世界各國都在想方設法獲得急需的疫苗的時候，上億的疫苗正閒置在美國的倉庫裡。美方官員還不斷強調，在疫苗分配問題上，應該堅持美國第一，美國優先，並限制疫苗原材料出口，這就讓人想起了杜甫的一句詩：朱門酒肉臭，路有凍死骨。

華春瑩批評，在疫情和疫苗問題上，美國對內隱瞞遮掩應對無力，對外甩鍋推責，轉移視線，借疫情政治操縱，在世界抗疫關鍵時刻，要麼無所作為，落井下石，要麼開空頭支票，甚至前一段時間連開空頭支票都懶得開了，大講特講美國優先。最近美方剛剛做了一些姿態，還沒有採取什麼行動，都已經儼然又擺出了一副救世主的樣子。如果美方是真的關心其他國家人民的生命健康，如果真心同他們站在一起，如果真的相信他們嘴上所說的民主和人權，他們就應該言行一致。

(中時 )