東元爆發經營權之爭，今年東元股東常會即將於5月25日召開，兩家外資投票建議機構於13日一同發表了投票建議，一致建議全數贊成公司所提共計11位的董事及獨立董事候選人，並同步建議反對股東菱光科技公司所提名的所有7席董事及獨立董事候選人，及反對股東所提的轉投資事業檢討改進案。

據了解，這兩大國際投票建議機構可能是ISS與 Glass Lewis 公司，外資投票建議機構在外資股東會投票決策過程中，扮演重要角色。

東元指出，在股東行動主義盛行下，兩家具有高度公信力的國際機構所做出的決議，一致支持東元公司的全數董事候選人，這項結果顯示出公司的提名人選，著實符合公司的短中長期計劃，針對營運團隊過去的努力與現今的成果，亦有高度肯定。

在兩家投票建議報告中指出，股東菱光科技公司對於東元電機在經營管理及公司治理方面的批評，並無提出具體證據；且各項數據顯示，東元電機在以符合股東期待的方向持續進行與呈現成果，也明確表示，股東菱光科技公司並未提出具體改革方案內容，且對公司改革的論述缺乏說服性。

(旺報 )