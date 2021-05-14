霧峰分局成功派出所員警，抱著「淡定」小男童找媽媽，其母親看見警方抱著她的孩子時，立即衝上前去，將孩子緊緊抱在懷裡，不停地感謝警方協助。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

大里民眾日前向霧峰分局成功派出所報案，指出大里區西湖路219巷，有一戴安全帽3歲小男童迷路，員警到場，挨家挨戶詢問，於最短時間內找到著急的母親，讓母親破涕為笑，而男童從頭到尾表現得十分「淡定」不哭不鬧也不畏懼，讓員警印象深刻。

成功派出所員警，於日前晚上18時40分左右，接獲報案，到場後果然發現一小男童，但男童竟不畏懼，也不吵不鬧，但因男童年紀太小，對於警方之詢問無法理解，也無法明確說出其住處。

由於報案人向警方表示，男童可能是附近住戶的孩子，員警於是抱著他，開始沿途挨家挨戶詢問，好不容易有一戶人家認出此男童，指出他的住處，員警到達男童住家時，其母親正著急地騎機車在附近尋找，看見警方抱著她的孩子時，立即衝上前去，將孩子緊緊抱在懷裡，並不停感謝警方協助，表示不知道為何男童會戴著安全帽，自己走離開住處，看到兒子平安回來，再三感謝警方的愛心及耐心協助。

霧峰分局長陳家銘呼籲民眾，家中若有年紀較小的兒童，切勿將其單獨留在家中，隨時應有人在一旁照護，以免發生危險；另平時應教育孩童走失後應往便利商店等公共場所求助，以免意外發生，也請大眾如遇到疑似走失兒童時，可撥打110請警方協助，讓警方能在最短時間內將兒童送返家，讓家屬安心。

(中時 )