本田汽車周五宣布，在削減成本計畫協助下，第四財季(1~3月)的獲利有所提升，但警告半導體短缺和較高的原物料價格，將會抑制本財年的成長。

本田對本財年(4月1日起)營業利益預測為6600億日圓(約60.4億美元)，低於分析師預期的7917億日圓。

車用晶片短缺、瑞薩電子的大火，以及一些晶片製造商在德州擁有工廠以及當地的停電，都讓汽車業生產情況更加惡化。

競爭對手豐田此前對全財年作出更樂觀的預測，公司相信能解決晶片短缺問題，讓其他競爭對手感到震驚。

日本第三大車廠日產本周二也預期，公司將實現盈虧平衡，打破了市場恢復獲利的預測。

本田計畫在本財年銷售500萬輛汽車，將高於前一財年的450萬輛。

在截至3月底的上一財年中，日本第二大車廠本田公布了2132億日圓(約19.5億美元)的營業利益，優於再前一財年的56億日圓虧損，也優於SmartEstimate九位分析師的共識預測1074億日圓營業利益。

(時報資訊)