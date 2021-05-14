晶華國際酒店股份有限公司(2707)季報出爐，今年第一季營收15.46億元、年增13.62％，稅淨利2.95億元、年增87.27％，EPS 2.11元，比去年同期每股新台幣1.16元、增加0.95元。
晶華今年第一季營收及稅後淨利比去年同期增加，主要係第一季疫情較為穩定，本公司除落實防疫措施亦推出多項行銷方案，致台北晶華、台南晶英、晶泉丰旅及子公司太魯閣晶英與達美樂的營收及淨利皆有增加。
(工商 )
晶華國際酒店股份有限公司(2707)季報出爐，今年第一季營收15.46億元、年增13.62％，稅淨利2.95億元、年增87.27％，EPS 2.11元，比去年同期每股新台幣1.16元、增加0.95元。
晶華今年第一季營收及稅後淨利比去年同期增加，主要係第一季疫情較為穩定，本公司除落實防疫措施亦推出多項行銷方案，致台北晶華、台南晶英、晶泉丰旅及子公司太魯閣晶英與達美樂的營收及淨利皆有增加。
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