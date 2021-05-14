永豐餘(1907)投控今日召開線上法說，受惠各事業群市場需求暢旺，2021年首季營收及本業獲利創高，稅後淨利「雙升」至15.57億元、每股盈餘（EPS）0.94元，雙創歷史次高。展望後市，面對各地訂單能見度不明朗，將持續審慎因應，對今年營運表現仍樂觀看待。

永豐餘首季合併營收創213.14億元新高，季增1.94％、年增達31.63％，毛利率24.93％、營益率12.85％亦雙創新高。帶動歸屬母公司稅後淨利達15.57億元，季增達42.68％、年增近1.45倍，每股盈餘0.94元，雙創歷史次高。

永豐餘指出，首季華紙的林漿紙事業群受惠市場需求帶動漿價回升，帶動營運轉虧為盈。工紙紙器事業群受惠台灣、越南、大陸三地經濟復甦，帶動營收及獲利同步成長。申豐應材醫療用乳膠產品亦受惠防疫需求，使營收及獲利同步提升。

永豐餘4月自結合併營收73.25億元，月減4.48％、年增16.52％，仍創同期新高、歷史第4高。累計前4月合併營收286.39億元、年增達27.41％，續創同期新高。發言人殷國堂表示，4月表現不差，是因為3月特別高，放大來看仍高於趨勢數字。

展望第二季，由於原物料供需仍失衡、全球運費持續高漲、經濟快速復甦導致勞動力不足等不確定因素，加上各地新冠肺炎疫情隨著高傳染力變異種而升溫，永豐餘持續嚴謹控制經營風險，敦促各事業穩紮穩打，彈性因應市場變化。

對於工紙紙箱需求暢旺及漲價狀況，殷國堂指出漲價是供需問題，第二季狀況與首季差不多，供需問題並未扭轉。永豐餘目前中、台、越三地紙箱廠稼動率均逼近滿載，越南紙器廠因應市場需求，將於本季完成擴產約1億平方公尺，總產能可達6.18億平方公尺。

對於工紙市場後市，殷國堂認為屬於「混合體」，疫情前市場趨勢為首季落底後逐季增溫，疫情後有點扭曲正常狀況。不過，經濟復甦看來沒有太大疑慮，需求暢旺帶動價量齊揚，雖不排除部分為重複下單，但樂觀預期是補足先前停頓需求，認為實際需求尚未完全被滿足。

殷國堂表示，永豐餘面對疫情採取謹慎因應措施，盡可能掌握可掌握機會，整體而言，此次疫情對公司僅有少部分受影響，大多數為受惠。面對市場各種變化，集團都有各種方式因應，希望疫情能盡快趨緩，對今年營運表現仍可樂觀看待。

(時報資訊)